Россия может увеличить темп своего наступления: в ISW рассказали, где будут боевые действия

Российские оккупанты проводили разведывательно-диверсионную операцию на украинско-российской международной границе и северо-восточнее Купянска. Таким образом, они могут увеличить темп своего наступления.

Цель России – захват остальной Луганской области и продолжение наступательных действий в восточной части Харьковской и северной части Донецкой областей. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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В каких районах будут боевые действия

22 февраля оккупанты проводили разведывательно-диверсионную операцию на украинско-российской международной границе и северо-восточнее Купянска. В Генштабе ВСУ сообщали, что украинские войска отбили российскую разведку в районе Бологовки (около 40 километров северо-восточнее Купянска), заставив диверсионно-разведывательную группу отступить в Россию.

Также сообщалось, что российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в район Фиголовки (около 22 километров северо-восточнее Купянска).

Таким образом, вероятно, российские войска пытаются усилить темпы наступательных действий на линии Купянск – Лиман. Сейчас оккупанты на Купянском, Северском и Лиманском направлениях перешли в наступление и продвинулись до 5 километров вглубь некоторых участков.

Кстати, наступление захватчиков на западной линии фронта в Луганской области усложняет рельеф, лес и украинские укрепления. В Генштабе также сообщали, что российские войска провели несколько неудачных наступательных операций на Купянском и Лиманском направлениях, а украинские силы отбили штурм Куземовки и Дибровы.

Где сейчас наступают оккупанты

По состоянию на утро 23 февраля Россия продолжает наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Кстати, в связи с провалом наступления и значительными потерями под Угледаром, личный состав добровольческого так называемого "казачьего отряда", приданного 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях.