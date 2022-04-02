Оккупанты хотят ввести ВСУ в заблуждение, – военный эксперт сказал, изменяет ли Россия стратегию

Враг может сосредоточить свои войска на юге и востоке Украины. Однако стратегия врага меняться не будет, их главная цель – лишить Украину суверенитета любым способом.

В то же время россияне пытаются ввести Вооруженные Силы Украины в заблуждение. Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Игорь Козий.

Актуально Вся Киевская область освобождена от россиян, – Минобороны

Он подчеркнул, что сейчас мы полностью зависим от действий разведывательного сообщества.

Генеральный штаб России пытается применять разные варианты, чтобы ввести Вооруженные Силы Украины в заблуждение, показывая направление деятельности в одном месте, при этом сохраняя возможности на другом направлении,

– отметил Козий.

Игорь Козий о стратегии России: смотрите видео