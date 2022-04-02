Оккупанты хотят ввести ВСУ в заблуждение, – военный эксперт сказал, изменяет ли Россия стратегию
2 апреля 2022 , 21:54Читати новину українською
Враг может сосредоточить свои войска на юге и востоке Украины. Однако стратегия врага меняться не будет, их главная цель – лишить Украину суверенитета любым способом.
В то же время россияне пытаются ввести Вооруженные Силы Украины в заблуждение. Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Игорь Козий.
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Он подчеркнул, что сейчас мы полностью зависим от действий разведывательного сообщества.
Генеральный штаб России пытается применять разные варианты, чтобы ввести Вооруженные Силы Украины в заблуждение, показывая направление деятельности в одном месте, при этом сохраняя возможности на другом направлении,
– отметил Козий.
Игорь Козий о стратегии России: смотрите видео