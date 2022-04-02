Водночас росіяни намагаються ввести Збройні Сили України в оману. Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Ігор Козій.

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Він наголосив, що зараз ми повністю залежимо від дій розвідувального співтовариства.

Генеральний штаб Росії пробує застосовувати різні варіанти, аби ввести Збройні Сили України в оману, показуючи напрямок діяльності в одному місці, при цьому зберігаючи можливості на іншому напрямку,

– зазначив Козій.

Ігор Козій про стратегію Росії: дивіться відео