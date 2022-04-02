Оккупанты хотят взять под контроль Мариуполь, Попасную и Рубежное, – Генштаб

Российские захватчики продолжают пытаться захватить украинские города. Они пытаются взять под контроль Мариуполь, Попасную и Рубежное.

Оккупанты до сих пор обстреливают мирные украинские города. Однако украинские защитники героически защищают нашу землю от врагов, нанося им безумные потери.

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Захватчики хотят начать контролировать Мариуполь, Попасную и Рубежное

В Генштабе рассказали, что на Донецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние и штурм на большинстве направлений. В частности, враги наносят авиационные удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка и Северодонецк.

Основные усилия (врага – 24 канал) сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное. Осуществляет огненное поражение и штурмовые действия с целью установления контроля над городом Мариуполь,

– добавили в Генштабе.

Кроме того, захватчики начали наступление в направлениях Великой Новоселки и Раздольного. Однако украинские бойцы остановили их.

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