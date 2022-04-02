Окупанти досі обстрілюють мирні українські міста. Проте українські захисники героїчно боронять нашу землю від ворогів, завдаючи їм шалених втрат.

До теми Південь області постійно обстрілюють: яка ситуація на Донеччині

Загарбники хочуть почати контролювати Маріуполь, Попасну та Рубіжне

У Генштабі розповіли, що на Донецькому напрямку окупанти продовжують здійснювати вогневий вплив та штурм на більшості напрямків. Зокрема, вороги завдають авіаційних ударів по підрозділах ЗСУ в районах населених пунктів Рубіжне, Біла Гора, Мар'їнка та Сєверодонецк.

Основні зусилля (ворог – 24 канал) зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне. Здійснює вогневе ураження та штурмові дії з метою встановлення контролю над містом Маріуполь,

– додали у Генштабі.

Окрім цього, загарбники почали наступ у напрямках Великої Новосілки та Роздольного. Проте українські бійці їх зупинили.

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