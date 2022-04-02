Наразі найскладніша ситуація – на півдні Донеччини. Ця територія перебуває під постійними обстрілами та частково окупована російськими військами.

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Ситуація на Донеччині станом на 1 квітня

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв та масштаби руйнувань у Маріуполі та Волновасі. У центрі області також тривають постійні обстріли.

У Вугледарській громаді 31 березня отримали поранення 11 людей, зокрема 5 дітей. Також вороги пошкодили 7 будинків.

Окупанти продовжують обстрілювати Мар’їнську громаду. 1 квітня вони вбили 1 людину у Мар’їнці та пошкодили 2 будинки.

В Авдіївці внаслідок обстрілів відсутнє водо- і теплопостачання. Рух міського транспорту тимчасово зупинили. 31 березня під обстріл потрапила місцева школа, а 1 квітня – ще 4 житлові будинки.

В багатьох населених пунктах Очеретинської громади пошкоджене електропостачання. Одна людина загинула. Також є руйнування та пошкодження житлових будинків.

У Торецькій громаді немає водопостачання. Місцева влада забезпечує людей водою.

Там, де це можливо, продовжують евакуювати мирних жителів. За 1 квітня з прифронтових населених пунктів вивезли автобусами 248 людей, зокрема 40 дітей.

Також місцевих жителів евакуюють потягами. Загалом завдяки залізниці область покинули понад 131,34 тисячі людей.

Наполегливо прошу всіх, чиї міста опинилися на лінії фронту, евакуюватися у безпечне місце. Особливо це стосується дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю та тих, хто залежить від наявності специфічних ліків. Евакуація – це тимчасово. Зараз головне зберегти своє життя,

– зауважив Кириленко.

Голова ОВА підсумував, що кожен злочин, вчинений окупантами, ретельно документують. Їх обов'язково покарають за усі звірства.

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