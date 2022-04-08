Об этом рассказал нардеп Федор Вениславский в эфире всеукраинского марафона, передает 24 канал.
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По его словам, враг не оставляет надежды захватить:
- Донецкую и Луганскую области;
- Херсонскую область,
- часть Запорожской области.
Это нужно для реализации их давней мечты еще с 2014 года – обеспечить сухопутную границу между Ростовской областью и оккупированным Крымом, чтобы снабжать ее всем необходимым, в частности, продуктами и энергоносителями.
Без этого они не могут обеспечить Крым всем необходимым даже в краткосрочной перспективе. Это мы понимали еще до начала войны. Это было их программой минимум, которую они себе рисовали с самого начала,
– сказал Вениславский.
В то же время он выразил убеждение, что оккупанты не смогут достичь своей цели.
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