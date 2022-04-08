Про це розповів нардеп Федір Веніславський в ефірі загальноукраїнського марафону, передає 24 канал.
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За його словами, ворог не покидає надії захопити:
- Донецьку та Луганську області;
- Херсонську область,
- частину Запорізької області.
Це потрібно для реалізації їхньої давньої мрії ще з 2014 року – забезпечити сухопутний кордон між Ростовською областю та окупованим Кримом, щоб забезпечувати його всім необхідним, зокрема продуктами та енергоносіями.
Без цього вони не можуть забезпечити Крим всім необхідним навіть у короткостроковій перспективі. Це ми розуміли ще до початку війни. Це було їхньою програмою мінімум, яку вони собі малювали із самого початку,
– сказав Веніславський.
Водночас він висловив переконання, що окупанти не зможуть досягти своєї мети.
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