Про це розповів нардеп Федір Веніславський в ефірі загальноукраїнського марафону, передає 24 канал.

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За його словами, ворог не покидає надії захопити:

Донецьку та Луганську області;

Херсонську область,

частину Запорізької області.

Це потрібно для реалізації їхньої давньої мрії ще з 2014 року – забезпечити сухопутний кордон між Ростовською областю та окупованим Кримом, щоб забезпечувати його всім необхідним, зокрема продуктами та енергоносіями.

Без цього вони не можуть забезпечити Крим всім необхідним навіть у короткостроковій перспективі. Це ми розуміли ще до початку війни. Це було їхньою програмою мінімум, яку вони собі малювали із самого початку,

– сказав Веніславський.

Водночас він висловив переконання, що окупанти не зможуть досягти своєї мети.

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