Оккупанты хотят захватить всю Украину: у нас есть только один сценарий действий

Мы видим истерию вокруг Киева и жесткие бои, которые в течение последних недель продолжаются вокруг столицы. Это значит, что планы не изменились. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Они бросают сюда все, что можно. Они хотят захватить всю Украину.

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Планы оккупантов и действия Украины

У нас есть один сценарий действий: полное уничтожение их здесь, освобождение Донбасса и освобождение Крыма. У нас уже достаточно сил, которые мы накопили с 2014 года, готовы встать на защиту страны.

Оккупанты уничтожают Мариуполь и другие города / Фото пресс-службы полка "Азов"

Важно Путинские планы по захвату всей Украины разрушаются

Обстановка в Мариуполе

В Мариуполе продолжаются боевые действия. Снова бомбят. Снова на улицах работают минометы, в окрестностях бьют танки, а эвакуационных коридоров все еще нет.

В Восточном районе оккупанты собирают людей, говорят, что формируют гумконвои, и вывозят людей в Таганрог. Там забирают у них документы. Сделали лагерь, где держат мужчин отдельно, всех остальных отдельно.

Их могут держать в заложниках, либо потом будут обменивать или убеждать мобилизовать в российскую армию. Пока цели этих действий нам неизвестны. С этими людьми пока нет связи, потому что телефоны у них тоже отбирают.

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