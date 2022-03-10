"Оккупанты хозяйничают": в Херсоне россияне грабят магазины, а у людей забирают продукты

Российские захватчики временно разгуливают по Херсонщине. Пока их не ликвидировали наши Вооруженные силы, они продолжают совершать беззаконие – мародерствуют и уничтожают человеческое имущество.

Об этом сообщила журналистка 24 канала из Херсона. Она отметила, что в городе остается росгвардия, а вражеские БТРы разъезжают по улицам.

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Грабят и уничтожают

По словам журналистки, российские оккупанты не только занимаются мародерством. Они также все уничтожают – то есть не просто заходят в помещение, а неизвестно для чего разбивают автоматами окна и двери.

Также есть видео, на которых зафиксировано мародерство оккупантов в селах. Они врываются в частные дома и грабят местное население.

Устраивают денацификацию домашних дворов, забирают последние продукты у людей,

– заявила журналистка.

Пугают людей

Оккупанты хозяйничают в разных населенных пунктах Херсонщины. Известно, что вчера они вошли в Скадовск – курортный город на берегу Черного моря,

– сообщила журналистка.

Она отметила, что орки ворвались в городской совет и испугали всех сотрудников так, что они до сих пор боятся выходить на работу. В то же время похитили компьютеры, а что не взяли с собой – то разбили.

К слову В Скадовске в центре города люди вплотную приблизились к оккупантам с криками "идите прочь"

Кроме того, захватчики побывали в скадовском отделении полиции. По информации, они забрали оттуда полицейскую форму, поэтому следует ожидать провокаций.

Херсонщина держится

"В то же время Херсонщина держится. В Херсон каким-то образом привозят продукты. Люди помогают друг другу, кто чем может. Продавцы достают свои запасы. Нас не победить, потому что мы очень дружны", – подытожила журналистка.

Кстати, в Херсонской области местные сообщают о том, что российские захватчики ходят по домам, но не для того, чтобы "оккупировать" их. По информации, они ищут гражданскую одежду, чтобы переодеться и сбежать из рядов оккупационной армии.

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