Оккупанты идут в контрнаступление на аэродром под Николаевом

В городе Николаеве продолжаются бои Вооруженных сил Украины, сил терробороны против орков. Предварительно известно, что оккупанты идут в контрнаступление на аэродром.

Соответствующую информацию сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким. Таковы данные по состоянию на 17:50 4 марта по Киеву.

Заметьте Оккупанты уходят в контрнаступление на аэродром под Николаевом

В Николаеве продолжаются бои: орки пошли в контрнаступление

Николаев. 17:50, 4 марта. Идут (говорится об оккупантах – 24 канал) в контрнаступление на аэродром!

– написал чиновник.

Виталий Ким призвал людей в микрорайоне Кульбакино не выходить на улицу.

Стоит отметить, что ВСУ в 17:55 4 марта, предположительно перед контрнаступлением, подняли украинский флаг над аэропортом.

Украинские воины отбили аэропорт Кульбакино в Николаеве и подняли там государственный флаг!

– заявили в фейсбуке Сухопутных войск ВСУ.

ВСУ подняли флаг над аэропортом под Николаевом: смотрите видео

Что нужно поставить в аптечку / Инфографика 24 канала