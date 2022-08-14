Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба за 14 августа. Там доложили о ситуации на фронте по состоянию на 18 часов этого дня.

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Что происходит на Бахмутском направлении

Относительно наступления, то его противник, в частности, вел в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцевого. Там оккупанты понесли потери и были вынуждены отступить. В направлении же Бахмута подразделения противника при продвижении имели частичный успех.

Также в этот день зафиксировали обстрелы около 7 населенных пунктов. А по троим враг нанес авиаудары.

Что происходит на Краматорском и Славянском направлениях

Там враг тоже продолжает бить из артиллерии и РСЗО. В общей сложности на двух направлениях били в этот день по 13 населенным пунктам.

Украинские воины отразили штурм в направлении Долины. Кроме того, были две неудачные попытки россиян разведки боем в направлениях – Веселого и Серебрянки.

Также отразили штурмы россиян неподалеку:

Спорного;

Ивано-Дарьевки;

Песков;

Красногоровка.

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