Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба за 14 августа. Там доложили о ситуации на фронте по состоянию на 18 часов этого дня.
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Что происходит на Бахмутском направлении
Относительно наступления, то его противник, в частности, вел в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцевого. Там оккупанты понесли потери и были вынуждены отступить. В направлении же Бахмута подразделения противника при продвижении имели частичный успех.
Также в этот день зафиксировали обстрелы около 7 населенных пунктов. А по троим враг нанес авиаудары.
Что происходит на Краматорском и Славянском направлениях
Там враг тоже продолжает бить из артиллерии и РСЗО. В общей сложности на двух направлениях били в этот день по 13 населенным пунктам.
Украинские воины отразили штурм в направлении Долины. Кроме того, были две неудачные попытки россиян разведки боем в направлениях – Веселого и Серебрянки.
Также отразили штурмы россиян неподалеку:
- Спорного;
- Ивано-Дарьевки;
- Песков;
- Красногоровка.
Мнение эксперта – скоро начнется изнурительная битва: смотрите видео