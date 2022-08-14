Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу за 14 серпня. Там доповіли про ситуацію на фронті станом на 18 годину цього дня.

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Що відбувається на Бахмутському напрямку

Щодо наступу, то його противник, зокрема, вів у напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого. Там окупанти зазнали втрат і були змушені відступити. В напрямку ж Бахмута підрозділи противника під час просування мали частковий успіх.

Також там у цей день зафіксували обстріли біля 7 населених пунктів. А по трьох ворог завдав авіаударів.

Що відбувається на Краматорському та Слов'янському напрямках

Там ворог теж продовжує гатити з артилерії та РСЗВ. Загалом на двох напрямках били в цей день по 13 населених пунктах.

Українські воїни відбили штурм у напрямку Долини. Окрім цього, були дві невдалі спроби росіян розвідки боєм в напрямках – Веселого та Серебрянки.

Також відбили штурми росіян неподалік:

Спірного;

Івано-Дарʼївки;

Пісків;

Красногорівки.

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