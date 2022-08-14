Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу за 14 серпня. Там доповіли про ситуацію на фронті станом на 18 годину цього дня.
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Що відбувається на Бахмутському напрямку
Щодо наступу, то його противник, зокрема, вів у напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого. Там окупанти зазнали втрат і були змушені відступити. В напрямку ж Бахмута підрозділи противника під час просування мали частковий успіх.
Також там у цей день зафіксували обстріли біля 7 населених пунктів. А по трьох ворог завдав авіаударів.
Що відбувається на Краматорському та Слов'янському напрямках
Там ворог теж продовжує гатити з артилерії та РСЗВ. Загалом на двох напрямках били в цей день по 13 населених пунктах.
Українські воїни відбили штурм у напрямку Долини. Окрім цього, були дві невдалі спроби росіян розвідки боєм в напрямках – Веселого та Серебрянки.
Також відбили штурми росіян неподалік:
- Спірного;
- Івано-Дарʼївки;
- Пісків;
- Красногорівки.
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