Оккупанты имеют определенный успех на Славянском и Северодонецком направлениях: где сейчас идут бои

Российские оккупанты и дальше не оставляют попыток захватить Северодонецк. Теперь же они усилили свое наступление и на Славянск.

Именно на Славянском и Северодонецком направлениях сейчас продолжаются наиболее ожесточенные бои. Враг пытается продвинуться вперед немалым количеством силы.

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На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивается на подготовке войск к наступлению на Славянск. Для этого кафиры ведут штурмовые действия на направлении Пасека – Богородичное. По данным Генштаба ВСУ, враг имеет определенный успех и пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

Богородичное – это село на берегу реки Северский Донец, недалеко от Святогорска, где есть Свято-Успенская святогорская лавра. Она неоднократно обстреливалась оккупантами, и несколько монахов и монахинь погибли в результате этих обстрелов, а храмы были разрушены.

На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Там он тоже имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово.

Что касается Северодонецка, там российские захватчики продолжают вести штурмовые действия в городе.

На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили в одну батальонную тактическую группу. Из Николаевки они получат возможность выйти на трассу Лисичанск – Бахмут, которую уже не раз пытались захватить. Но эта трасса пока под контролем украинских защитников, хоть и постоянно обстреливается оккупантами.

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