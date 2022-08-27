"Херсон навсегда с россией": пропагандисты использовали фото детей из Киевщины на своих агитках

русские пропагандисты еще раз проявили невероятный цинизм в своих методах. Они украли фото с украинскими детьми и использовали их для создания баннеров с надписями "Херсон навеки с россией".

24 августа на это отреагировала автор оригинала фотографий – Анна Пасечник. Фотограф подчеркнула, что эти действия недопустимы и осудила такое использование ее работы.

Ранее Оккупанты в Херсоне расклеили пропагандистские билборды: абсурдные фото

Как россияне использовали фото украинских детей

Женщина указала, что часть ее работы – продажа работ на фотостоки. В мае она делала серию фото со своим сыном и его лучшей подругой на рапсовом поле Киевской области. Дети были в любимых вышиванках и с флагом Украины.

Серия работ, о которых говорится / Фото с инстаграммы Анны Пасечник

Один из этих кадров вскоре появился на агитационном баннере оккупантов. Они не только сделали надпись, но и встроили туда ленты цвета флага россии. Кроме того, желтое поле заменили на цветочный луг.

Отвращение, ненависть, отчаяние, злоба, бессилие – вот лишь некоторые мои чувства, которые я пытаюсь побороть в себе, проживая эту ситуацию,

– написала автор фото.

Правда, российская агитация не понравилась и жителям Херсона. Неизвестные зарисовали красной краской две последние буквы в названии города.



Циническая агитация, развешанная по Херсону / Фото из соцсетей

К теме – готов ли Путин отдать Херсон: смотрите видео