"Херсон навсегда с россией": пропагандисты использовали фото детей из Киевщины на своих агитках
Источник:инстаграмм Анны Пасечник
русские пропагандисты еще раз проявили невероятный цинизм в своих методах. Они украли фото с украинскими детьми и использовали их для создания баннеров с надписями "Херсон навеки с россией".
24 августа на это отреагировала автор оригинала фотографий – Анна Пасечник. Фотограф подчеркнула, что эти действия недопустимы и осудила такое использование ее работы.
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Как россияне использовали фото украинских детей
Женщина указала, что часть ее работы – продажа работ на фотостоки. В мае она делала серию фото со своим сыном и его лучшей подругой на рапсовом поле Киевской области. Дети были в любимых вышиванках и с флагом Украины.
Серия работ, о которых говорится / Фото с инстаграммы Анны Пасечник
Один из этих кадров вскоре появился на агитационном баннере оккупантов. Они не только сделали надпись, но и встроили туда ленты цвета флага россии. Кроме того, желтое поле заменили на цветочный луг.
Отвращение, ненависть, отчаяние, злоба, бессилие – вот лишь некоторые мои чувства, которые я пытаюсь побороть в себе, проживая эту ситуацию,
– написала автор фото.
Правда, российская агитация не понравилась и жителям Херсона. Неизвестные зарисовали красной краской две последние буквы в названии города.
Циническая агитация, развешанная по Херсону / Фото из соцсетей
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