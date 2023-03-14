Оккупанты используют фальш-цели, – в ОК "Юг" рассказали, эффективна ли такая тактика

Российские захватчики при массированных ракетных атаках все чаще используют фальш-цели. Однако ВСУ знают о тактике врага и успешно противодействуют ей.

Как сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, такая тактика врага не эффективна. Об этом она заявила в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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По ее словам, враг все равно продолжает с помощью фальш-целей выискивать наше ПВО и пытаться спровоцировать его работу, чтобы потом ее поразить.

Но сейчас эта работа неэффективна,

– подчеркнула Гуменюк.

Какая ситуация на Юге

Она рассказала, что ситуация на Юге непростая. Однако наши силы обороны продолжают контрбатарейную и контрдиверсионную борьбу.

Наталья Гуменюк рассказала, что россиянам не поможет то, что они размещают оружие между домами местных. Там ведь наши люди, которые знают, как действовать в условиях партизанского движения. Руководитель пресс-центра также объяснила вероятность продвижения врага на Юге.

"Продвинуться на Юге им уже не удастся. Во-первых, даже география нашей страны предусматривает им дополнительные преграды – Днепр, Днепровский лиман", – заявила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что враги уже пытались продвигаться в направлении островов, но эта работа не удалась.

За минувшие сутки ВСУ продуктивно отработали, уничтожив 8 единиц техники, включая ту, которую враги подтянули на острова, пытаясь развернуть там свои наблюдательные пункты. Наши бойцы ликвидировали и 14 врагов.

Добавим, что российская армия продолжает терять на фронте тысячи единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны прошли 740 врагов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 160 540 своих воинов.