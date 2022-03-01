Оккупанты испытывают значительное облучение в Чернобыльской зоне отчуждения, – Энергоатом
Источник:телеграм-канал Энергоатом
Оператор всех действующих АЭС Украины предупредил, что захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.
Об этом сообщили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности ГП Госатомрегулирования Украины
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Чем опасно пребывание в Чернобыльской зоне отчуждения
Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний.
Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству,
– говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что оккупанты вошли в Зону Чернобыльской АЭС со стороны Беларуси.
В то же время, глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что главным вопросом даже в условиях войны является безопасная эксплуатация энергоблоков.