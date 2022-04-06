Оккупанты из артиллерии расстреляли место раздачи гумпомощи в Угледаре: есть погибшие и раненные

Российские захватчики прибегли к еще одному циничному поступку. В Угледаре Донецкой области оккупанты расстреляли место раздачи гумпомощи.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. По его словам, русские фашисты открыли огонь из реактивной артиллерии.

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Кириленко рассказал, что в момент обстрела мирные люди находились в месте раздачи гуманитарной помощи. В настоящее время известно о двух погибших и пятерых раненых.

Документируем все преступления, совершенные российской федерацией на нашей земле. Прощения виновным не будет,

– подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Последствия обстрела в Угледаре / Фото Павла Кириленко

Отметим, что глава Луганской ОВ Сергей Гайдай призвал людей эвакуироваться всеми доступными способами. Он отметил, что 6 апреля для эвакуации населения будут работать 5 гуманитарных коридоров. По словам Гайдая, гуманитарные коридоры запланированы из следующих населенных пунктов:

Северодонецк,

Лисичанск,

Рубежное,

Попасная,

Нижнее.

Он добавил, что оккупанты 5 апреля повредили железнодорожное сообщение в Донецкой области.

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