Оккупанты из танков расстреливали жилые дома в Мариуполе
12 марта 2022 , 22:02Читати новину українською
Источник:"Настоящее время"
Оккупанты из танков 11 марта расстреливали жилые дома в Мариуполе. Город атаковала вражеская техника, маркированная буквой Z.
В Мариуполь 12 марта направилась помощь. В то же время гуманитарный конвой взяли под контроль российские войска. Оккупанты цинично разворовывали помощь.
Заметьте Под Мариуполем украинские защитники уничтожили 15 оккупантов, еще 2 взяли в плен
Тем временем в сети обнародовали жуткие кадры, происходившее в городе 11 марта.
Российские танки громят Мариуполь Кадры сняты 11 марта,
– говорится в сообщении.
Танки в Мариуполе / Скриншот с видео
Танки в Мариуполе / Скриншот с видео