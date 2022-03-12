Оккупанты из танков расстреливали жилые дома в Мариуполе

Оккупанты из танков 11 марта расстреливали жилые дома в Мариуполе. Город атаковала вражеская техника, маркированная буквой Z.

В Мариуполь 12 марта направилась помощь. В то же время гуманитарный конвой взяли под контроль российские войска. Оккупанты цинично разворовывали помощь.

Заметьте Под Мариуполем украинские защитники уничтожили 15 оккупантов, еще 2 взяли в плен

Тем временем в сети обнародовали жуткие кадры, происходившее в городе 11 марта.

Российские танки громят Мариуполь Кадры сняты 11 марта,

– говорится в сообщении.



Танки в Мариуполе / Скриншот с видео

Танки в Мариуполе / Скриншот с видео