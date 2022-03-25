Об этом на тридцатый день активной фазы российско-украинской войны рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
К теме В Чернобаевке ВСУ уничтожили командующего 49 армией России Рязанцева, – Арестович
Враг пытается вести разведку с беспилотников
По словам Арестовича, в течение суток оккупанты избегали применения пилотируемой авиации. В то же время, противник перешел к применению беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки.
Однако воздушные силы и армейское ПВО Вооруженных Сил Украины уничтожает их и уничтожило в течение суток несколько таких аппаратов, включая крылатые ракеты,
– заверил Арестович.
Ранее он отметил, что когда россияне видят свои огромные потери, срыв всех планов и невозможность продвигаться вперед, становятся "тише".
Брифинг Арестовича за 25 марта