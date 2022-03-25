Об этом на тридцатый день активной фазы российско-украинской войны рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Враг пытается вести разведку с беспилотников

По словам Арестовича, в течение суток оккупанты избегали применения пилотируемой авиации. В то же время, противник перешел к применению беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки.

Однако воздушные силы и армейское ПВО Вооруженных Сил Украины уничтожает их и уничтожило в течение суток несколько таких аппаратов, включая крылатые ракеты,

– заверил Арестович.

Ранее он отметил, что когда россияне видят свои огромные потери, срыв всех планов и невозможность продвигаться вперед, становятся "тише".

Брифинг Арестовича за 25 марта