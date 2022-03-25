Про це на тридцятий день активної фази російсько-української війни розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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Ворог намагається вести розвідку з безпілотників

За словами Арестовича, протягом доби окупанти уникали застосування пілотованої авіації. Водночас противник перейшов до застосування безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки.

Однак повітряні сили та армійське ППО Збройних Сил України нищить їх і знищило протягом доби кілька таких апаратів, включно з крилатими ракетами,

– запевнив Арестович.

Раніше він зауважив, що коли росіяни бачать свої величезні втрати, зрив усіх планів та неможливість просуватися вперед, то стають "тихішими".