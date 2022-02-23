Эвакуация является тревожным сигналом

Россия возможно попытается прибегнуть к провокациям. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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По словам министра, эвакуация ночной смены с химзавода является тревожным для Украины сигналом.

Тревожные сообщения из Крыма о всей ночной смене химического завода "Титан" в Армянске, которую эвакуировали с объекта. Это может быть подготовкой к очередной инсценированной провокации со стороны России. Москве, похоже, нет предела в попытках фальсифицировать поводы для дальнейшей агрессии,

– заявил Кулеба.

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