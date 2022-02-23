Евакуація є тривожним сигналом
Росія можливо спробує вдатися до фальсифікацій. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
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За словами міністра, евакуація нічної зміни з хімзаводу є тривожним для України сигналом.
Тривожні повідомлення з Криму про всю нічну зміну хімічного заводу "Титан" в Армянську евакуювали з об'єкта. Це може бути підготовкою до чергової інсценованої провокації з боку Росії. Москві, схоже, немає меж у спробах фальсифікувати приводи для подальшої агресії,
– заявив Кулеба.
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