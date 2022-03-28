О таком подходе рассказал представитель Офиса Президента Михаил Подоляк отметив, что это бессмысленно, ведь Украина продолжает осуществлять все выплаты своим гражданам.

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В южных регионах российские оккупанты собирают паспортные данные граждан Украины, раздавая им небольшие суммы в валюте РФ. Одна из причин сбора данных – попытка организации фиктивных "референдумов". Технология бессмысленна. Украина выплачивает пенсии и зарплаты гражданам везде,

– написал Подоляк.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине в оккупированном Геническе областная прокуратура начала досудебное расследование за фактор раздачи российскими военными местным жителям рублей.

Оккупанты формируют списки пенсионеров для выдачи "пенсии" – 10 тысяч рублей. Однако, в Харьковской ОГА напомнили: "если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать – это ускорит победу".

К слову, в Чернигове оккупанты разбрасывают агитационные листовки, в которых призывают горожан не препятствовать российским военным. Также там отметили, что Россия может предоставить черниговцам временное жилье.

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