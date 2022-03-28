Про такий підхід розповів речник Офісу Президента Михайло Подоляк зауваживши, що це безглуздо, адже Україна продовжує здійснювати усі виплати своїм громадянам.

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У південних регіонах російські окупанти збирають паспортні дані громадян України, роздаючи їм невеликі суми у валюті РФ. Одна з причин збору даних – спроба організації фіктивних "референдумів". Технологія безглузда. Україна виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь,

– написав Подоляк.

Раніше повідомляли, що на Херсонщині в окупованому Генічеську обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактор роздачі російськими військовими місцевим мешканцям рублів.

Окупанти формують списки пенсіонерів для видачі "пенсії" – 10 тисяч рублів. Однак, у Харківській ОДА нагадали: "якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати – це пришвидшить перемогу".

До слова, у Чернігові окупанти розкидають агітаційні листівки, в яких закликають містян не перешкоджати російським військовим. Також там зазначили, що Росія може надати чернігівчанам тимчасове житло.

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