Оккупанты на Юге уничтожают сельскохозяйственные поля, из-за обстрелов возникают масштабные пожары

Российские оккупанты озверели от несокрушимости украинцев. Враг беспощадно обстреливает Николаевщину.

Оперативное командование "Юг" подытожило сутки 7 июня. Российские оккупанты пытаются запугать местное население. Кассетными боеприпасами неизбирательного действия (запрещенными) враг обстрелял пригород Николаева.

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Те, кто делают вид, что беспокоятся из-за мирового продовольственного кризиса, на самом деле бьют по сельскохозяйственным полям, объектам инфраструктуры, где вспыхивают масштабные пожары,

– говорится в сообщении.

Также враг пытался провести в Николаевской области воздушную разведку. Для этого российские захватчики применили беспилотный разведчик. Речь идет о типе "Орлан-10". Однако его удалось уничтожить.

Россияне ударили по одному из крупнейших зерновых терминалов

Россия провоцирует продовольственный кризис в мире. В то же время страна-оккупант традиционно лжет и пытается переложить свою вину на других.

Тем временем российские захватчики уничтожили второй по величине украинский зерновой терминал. Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – подчеркнул: Россия уверяла, что якобы не планирует нападать на Украину, однако начала войну. Россия говорит, что вроде бы атакует военные объекты. В то же время страна-оккупант убила десятки тысяч мирных жителей.

"Россия божится, что не хочет продовольственного кризиса, но уничтожает украинские зерновые терминалы. Кто-то реально еще обращает внимания на обещания Кремля?", - спросил Подоляк.

Заявление главы Евросовета

Шарль Мишель – председатель Европейского совета – 6 июня на заседании Совбеза ООН заявил, что Россия – единственная страна, которая несет ответственность за продовольственный кризис. Кампания по дезинформации, которую активно проводит Кремль, не скрывает правду от мира.

Мишель отметил, что собственными глазами видел, что миллионы тонн пшеницы – заблокированы в морских контейнерах на судах. Продовольственный кризис провоцируют:

русские военные корабли в акватории Черного моря;

удары России по украинской транспортной инфраструктуре.

Россия ведет варварскую войну. Вражеские танки, мины, бомбы не дают украинцам провести посевную и собрать урожай. Зерно Россия разворовывает. При этом она пытается обвинить в своих действиях других. Мишель подчеркнул, что это – трусость.

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