Оперативне командування "Південь" підсумувало добу 7 червня. Російські окупанти намагаються залякати місцеве населення. Касетними боєприпасами невибіркової дії (забороненими) ворог обстріляв передмістя Миколаєва.

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Ті, хто вдають, що переймаються світовою продовольчою кризою, насправді влучають по сільськогосподарських полях, об'єктах інфраструктури, де спалахують масштабні пожежі,

– мовиться у повідомленні.

Також ворог намагався провести на Миколаївщині повітряну розвідку. Для цього російські окупанти застосували безпілотний розвідник. Мовиться про тип "Орлан-10". Однак його вдалося знищити.

Росіяни вдарили по одному з найбільших зернових терміналів

Росія провокує продовольчу кризу у світі. Водночас країна-окупантка традиційно бреше й намагається перекласти власну провину на інших.

Тим часом російські загарбники знищили другий за величиною український зерновий термінал. Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – наголосив: Росія запевняла, що нібито не планує нападати на Україну, однак почала війну. Росія каже, що начебто атакує військові об'єкти. Водночас країна-окупантка вбила десятки тисяч мирних мешканців.

"Росія божиться, що не хоче продовольчої кризи, але знищує українські зернові термінали. Хтось реально ще зважає на обіцянки Кремля?", – запитав Подоляк.

Заява очільника Євроради

Шарль Мішель – голова Європейської ради – 6 червня під час засідання Радбезу ООН заявив, що Росія – єдина країна, яка несе відповідальність за продовольчу кризу. Кампанія з дезінформації, яку активно проводить Кремль, не приховує правду від світу.

Мішель зауважив, що на власні очі бачив, що мільйони тонн пшениці – заблоковані у морських контейнерах на суднах. Продовольчу кризу провокують:

російські військові кораблі в акваторії Чорного моря;

удари Росії по українській транспортній інфраструктурі.

Росія веде варварську війну. Ворожі танки, міни, бомби не дають українцям провести посівну та зібрати врожай. Зерно, яке вже є, Росія розкрадає. При цьому вона намагається звинуватити у власних діях інших. Мішель наголосив, що це – боягузство.

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