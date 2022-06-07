Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк дорікнув, що Росія, як країна-агресорка, постійно бреше.

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Він наголосив, що Росія запевняла, що не планує нападати на Україну, але почала війну.

Росія запевняла, що атакує військові об'єкти, але загинули десятки тисяч цивільних. Росія божиться, що не хоче продовольчої кризи, але знищує українські зернові термінали. Хтось реально ще зважає на обіцянки Кремля

– запитав Подоляк.

Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що через дії Росії мільйони людей по всьому світу зіткнуться з проблемою продовольчої безпеки.

"Апетит Росії зростає. Тепер вони хочуть не лише знищити українців, а й поставити світ на межу голоду. Допомога Україні допоможе уникнути цього", – заявив Ніколенко.

Атака на зерновий термінал

Днями війська Росії знищили у Миколаєві другий за величиною український зерновий термінал. На тлі подібних повідомлень дезінформація, яку поширює Путін, намагаючись приховати свою провину, стає дедалі цинічнішою.

Україна готова експортувати зерно

Зеленський заявив, що питання розблокування портів є для України важливим, адже наша держава готова відпускати зерно.

Ми маємо зараз інформаційний наратив Росії про те, що дефіцит харчових продуктів – через Україну, через те, що ми не вивозимо. Це є неправдою, і ви чудово про це знаєте,

– додав президент.

Він наголосив, що країна-агресорка намагається поширювати цей фейк в державах Африки, Азії та Європи, де може виникнути дефіцит харчових продуктів. Глава держави обговорював розблокування українських портів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

За словами Зеленського, Україна також вивчає альтернативні шляхи експорту зерна, адже є декілька варіантів, як його вивозити. Глава української держави наголосив, що найпотужнішою гарантією безперешкодного вивезення українського зерна залишається зброя. Її розмістять задля розблокування водних коридорів.

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