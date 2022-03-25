Оккупанты на Киевщине обстреляли нефтебазу: вспыхнул пожар

Вражеские войска обстреляли нефтебазу в селе Калиновка Киевской области. Это привело к возникновению пожара. Сейчас ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Враг открыл огонь в селе Калиновка Фастовского района примерно в 20:00 24 марта.

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Как отметили в ГСЧС, в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием.

По состоянию на 6:00 утра 25 марта в селе Калиновка догорали остатки нефтепродуктов в пределах обвалования резервуарного парка нефтебазы.

Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет,

– подчеркнули в ГСЧС.

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