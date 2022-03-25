Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій. Ворог відкрив вогонь у селі Калинівка Фастівського району приблизно о 20:00 24 березня.
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Як зазначили у ДСНС, внаслідок обстрілу відбулось влучання боєприпасів в нафтобазу з подальшим загорянням.
Станом на 6:00 ранку 25 березня у селі Калинівка догорали залишки нафтопродуктів в межах обвалування резервуарного парку нафтобази.
Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає,
– підкреслили у ДСНС.
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