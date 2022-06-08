Оккупанты контролируют большую часть Северодонецка, – Гайдай о боях на улицах города

8 июня 2022 , 22:15
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Источник:

телеграмм Сергея Гайдая

Горячая битва за Северодонецк продолжается. Оккупанты не прекращают попыток штурма, но наши храбрые защитники и защитницы дают врагу безумный отпор и держат оборону.

Российские кафиры поставили своей целью захват Северодонецка до 10 июня. Наши героические защитники и защитницы делают все, чтобы этот план врага пополнил список проваленных задач россиян в войне против Украины.

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Битва продолжается, ВСУ держат оборону

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, всем следует понимать, что Северодонецк – небольшой по размерам город, это квадрат четыре на четыре километра. Поэтому контроль всего нескольких улиц – это уже весомый показатель, если измерять ситуацию "кто контролирует город" в процентах.

Бои идут на улицах города, не просто в промзоне. Россияне действительно сейчас контролируют большую часть города, но активные бои не прекращаются,
– сказал Гайдай.

Также он добавил, что в городе нет клочка, который бы не обстреливали российские кафиры. Враг использует танки и артиллерию.

Что касается Лисичанска, то он полностью находится под контролем ВСУ. Его российская армия тоже активно обстреливает, особенно пытается попасть в больницу, центры предоставления гуманитарной помощи, и не прекращает хаотические обстрелы жилых домов. Из-за того, что враг приносит из оружия большой калибр, разрушения очень велики.

Что касается попыток врага оцепить наших защитников и защитниц в Луганской области, то сейчас также угрозы нет. Ситуация трудная, но под контролем наших героев. Враг хочет выйти на административные границы области, сейчас он контролирует 90% территории Луганской области.

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Автор: Ярослав Сиваківський