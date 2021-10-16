Оккупанты в Крыму оштрафовали брата незаконно арестованного Асана Ахтемова
Источник:"Крымская солидарность"
Во временно оккупированном Симферополе родного брата незаконно арестованного Асана Ахтемова оштрафовали за участие в митинге у здания ФСБ, который состоялся 4 сентября.
Известно, что Арсен поехал к зданию ФСБ после того, как узнал, что его родной брат Асан исчез. В то время там находился его отец.
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Их по решению "суда" отправили в следственный изолятор, где они просидели 15 суток за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Оккупанты оштрафовали мужчину
В пятницу, 15 октября, в отношении Арсена Ахтемова состоялось "заседание" за "невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС".
Решение о взыскании штрафа с Арсена Ахтемова приняли несмотря на то, что ни на одной фотографии в материалах "дела" он не зафиксирован.
Киевский районный суд Симферополя постановил вынести Арсену Ахтемову административный штраф в размере 15 тысяч рублей за нарушение санитарных норм во время стихийного собрания у здания ФСБ 4 сентября,
– пишет "Крымская солидарность".
Задержание крымских татар: что известно
- Российские силовики утром, 3 сентября, обыскивали дом Эльдара Одаманова в Симферополе. Силовики изъяли технику и схватили крымского татарина.
- Уже 4 сентября оккупанты провели обыск в доме заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. Политика задержали и увезли в неизвестном направлении.
- Оккупанты впоследствии провели еще ряд незаконных обысков. Среди задержанных 3-4 сентября крымских татар оказался родственник первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой Асан Ахтемов.