Відомо, що Арсен поїхав до будівлі ФСБ після того, як дізнався, що його рідний брат Асан зник. У той час там перебував його батько.
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Їх за рішенням "суду" відправили до слідчого ізолятора, де вони просиділи 15 діб за "непокору законному розпорядженню працівника поліції".
Окупанти оштрафували чоловіка
У п'ятницю, 15 жовтня, стосовно Арсена Ахтемова відбулося "засідання" за "невиконання правил поведінки при загрозі виникнення НС".
Рішення про стягнення штрафу з Арсена Ахтемова ухвалили попри те, що на жодній фотографії у матеріалах "справи" його не зафіксовано.
Київський районний суд Сімферополя ухвалив винести Арсену Ахтемову адміністративний штраф у розмірі 15 тисяч рублів за порушення санітарних норм під час стихійного зібрання біля будівлі ФСБ 4 вересня,
– пише "Кримська солідарність".
Затримання кримських татар: що відомо
- Російські силовики вранці 3 вересня обшукували будинок Ельдара Одаманова у Сімферополі. Силовики вилучили техніку та схопили кримського татарина.
- Вже 4 вересня окупанти провели обшук в будинку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова. Політика затримали і відвезли в невідомому напрямку.
- Окупанти згодом провели ще низку незаконних обшуків. Серед затриманих 3 – 4 вересня кримських татар виявився родич першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової Асан Ахтемов.