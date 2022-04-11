Оккупанты в Крыму распространяют информацию о возможном наступлении украинцев на полуостров

После развала Советского Союза часть военных в Крыму перешла на сторону России. И там оставались. В 2014 году они помогли оккупировать остров. А теперь переживают из-за вероятного наступления украинской армии для его освобождения.

Именно из Крыма произошло вторжение российской армии на Юг Украины. У них была задача сначала захватить Херсон и Николаев, а затем пойти на Одессу и Мариуполь.

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И из Крыма российская армия совершает обстрелы украинских городов крылатыми ракетами.

Но неудачи россиян в войне против Украины посеяли определенную панику среди военных на оккупированном полуострове. По данным Генштаба ВСУ, среди личного состава оккупационных подразделений в Крыму распространяется информация, что Вооруженные Силы Украины планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и захода на Крымский полуостров.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не планирует возвращение оккупированного Крыма силовым путём. В ходе встречи с журналистами он пояснил, что предложения Украины на переговорах с Россией относительно Крыма не означают, что 10 – 15 лет тема деоккупации полуострова не будет подниматься. Напротив, по его словам, договоренность должна предусматривать, что в течение этого срока стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем.

Следует отметить, что у оккупантов в Крыму опасения за свою судьбу возникли еще в первые дни войны. Когда стало ясно, что блицкриг России провалился, они начали массово вывозить свои семьи с полуострова на материк. А недвижимость выставили на продажу. Правда, долго это не продлилось. Из-за санкций и значительного падения курса рубля недвижимость сняли с продажи. Ведь возникла проблема вывести деньги.