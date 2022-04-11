Саме з Криму відбулося вторгнення російської армії на Південь України. У них було завдання спочатку захопити Херсон та Миколаїв, а згодом піти на Одесу та Маріуполь.

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І з Криму російська армія здійснює обстріли українським міст крилатими ракетами.

Та невдачі росіян у війні проти України посіяли певну паніку і серед військових на окупованому півострові. За даними Генштабу ЗСУ, серед особового складу окупаційних підрозділів в Криму поширюється інформація що Збройні Сили України планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю розвитку успіху та заходу на Кримський півострів.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не планує повернення окупованого Криму силовим шляхом. Під час зустрічі з журналістами він пояснив, що пропозиції України на переговорах із Росією щодо Криму не означають, що 10-15 років тема деокупації півострова не порушуватиметься. Навпаки, за його словами, домовленість має передбачати, що упродовж цього строку сторони повинні розв’язати питання Криму дипломатичним шляхом.

Варто відзначити, що в окупантів в Криму побоювання за свою долю виникли ще в перші дні війни. Коли стало зрозуміло, що бліцкриг Росії провалився, вони почали масово вивозити свої родини з півострова на материк. А нерухомість виставили на продаж. Правда довго це не тривало. Через санкції та значне падіння курсу рубля, нерухомість зняли з продажу. Адже виникла проблема вивести кошти.