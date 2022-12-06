Оккупанты ликвидировали дезертиров в Донецкой области, потери врага в Запорожье: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери. Вояк, которых не уничтожили ВСУ, добивают сами же россияне. Так, в Донецкой области оккупанты ликвидировали дезертиров.
Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба. Отмечают, что безумные потери враг также понес и на Запорожье.
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Дезертиры-зеки в Донецкой области
Факт дезертирства военнослужащих русской армии произошел в районе Верхнеторецкого Донецкой области. Речь о завербованных зеках.
30 ноября выявлен факт дезертирства военнослужащих русских оккупационных войск с оружием со собственных боевых позиций. 13 из 21 – это завербованные из мест лишения свободы лица,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что командование оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей. По состоянию на 5 декабря – все дезертиры уничтожены.
Потери на Запорожье
В Генштабе подтвердили, что в результате ударов ВСУ 4 декабря в Запорожской области было уничтожено до 20 единиц военной техники противника разного типа. Кроме того, около 70 кафиров получили ранения.
Оккупанты продолжают нести урон как в живой силе, так и в технике.
Попытки наступления и обстрелы
Российские войска сосредоточили силы на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. В других направлениях враг пытается удержать временно захваченные территории.
Враг не прекращает наносить удары, а также производить обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск вдоль линии столкновения. За сутки россияне нанесли 4 ракетных удара, совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
От ракетных ударов противника пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта Степное Запорожской области.
Ситуация по всем направлениям фронта
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника в ВСУ не было обнаружено. В то же время отметили, что враг продолжает подготовку на полигонах Беларуси.
- На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Запсилья и Мирополья Сумской области.
- На Слобожанском направлении российские кафиры продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Стрелка, Тернова, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области.
- В Купянском направлении противник ведет оборонительные действия на захваченных рубежах. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Дворичная, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
- В Лиманском направлении россияне обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенные пункты Макеевка, Площадка и Невское Луганской области; Терны и Лиман Донецкой области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредоточил усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков и артиллерии разных типов подверглись более 20 населенным пунктам, в том числе Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дружба, Железное, Авдеевка.
- В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
- В Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии районов более 10 населенных пунктов.
- В Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Белогорудово Херсонской области и города Херсон.