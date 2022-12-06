Оккупанты ликвидировали дезертиров в Донецкой области, потери врага в Запорожье: главное из Генштаба

Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери. Вояк, которых не уничтожили ВСУ, добивают сами же россияне. Так, в Донецкой области оккупанты ликвидировали дезертиров.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба. Отмечают, что безумные потери враг также понес и на Запорожье.

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Дезертиры-зеки в Донецкой области

Факт дезертирства военнослужащих русской армии произошел в районе Верхнеторецкого Донецкой области. Речь о завербованных зеках.

30 ноября выявлен факт дезертирства военнослужащих русских оккупационных войск с оружием со собственных боевых позиций. 13 из 21 – это завербованные из мест лишения свободы лица,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что командование оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей. По состоянию на 5 декабря – все дезертиры уничтожены.

Потери на Запорожье

В Генштабе подтвердили, что в результате ударов ВСУ 4 декабря в Запорожской области было уничтожено до 20 единиц военной техники противника разного типа. Кроме того, около 70 кафиров получили ранения.

Оккупанты продолжают нести урон как в живой силе, так и в технике.

Попытки наступления и обстрелы

Российские войска сосредоточили силы на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. В других направлениях враг пытается удержать временно захваченные территории.

Враг не прекращает наносить удары, а также производить обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск вдоль линии столкновения. За сутки россияне нанесли 4 ракетных удара, совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От ракетных ударов противника пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта Степное Запорожской области.

Ситуация по всем направлениям фронта