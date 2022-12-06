Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу. Зазначають, що шалених втрат ворог також зазнав і на Запоріжжі.

Увага Ворог запускає ракети по Україні, а ЗСУ їх потужно нищать: карта бойових дій станом на 6 грудня

Дезертири-зеки на Донеччині

Факт дезертирства військовослужбовців російської армії стався в районі Верхньоторецького Донецької області. Мова про завербованих зеків.

30 листопада виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій. Серед яких 13 із 21 – це завербовані з місць позбавлення волі особи,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що командування окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня – всіх дезертирів знищено.

Втрати на Запоріжжі

У Генштабі підтвердили, що у результаті ударів ЗСУ 4 грудня у Запорізькій області було знищено до 20 одиниць військової техніки противника різного типу. Крім того, близько 70 окупантів отримали поранення.

Окупанти продовжують зазнавати втрат як у живій силі, так і в техніці.

Спроби наступу та обстріли

Російські війська зосередили сили на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На інших напрямках ворог намагається утримати тимчасово захоплені території.

Ворог не припиняє завдавати удари, а також здійснювати обстріли населених пунктів і позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. За добу росіяни завдали 4 ракетних удари, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ракетних ударів противника постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту Степне Запорізької області.

Ситуація на усіх напрямках фронту