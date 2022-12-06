Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу. Зазначають, що шалених втрат ворог також зазнав і на Запоріжжі.
Увага Ворог запускає ракети по Україні, а ЗСУ їх потужно нищать: карта бойових дій станом на 6 грудня
Дезертири-зеки на Донеччині
Факт дезертирства військовослужбовців російської армії стався в районі Верхньоторецького Донецької області. Мова про завербованих зеків.
30 листопада виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій. Серед яких 13 із 21 – це завербовані з місць позбавлення волі особи,
– йдеться у повідомленні.
Зазначають, що командування окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня – всіх дезертирів знищено.
Втрати на Запоріжжі
У Генштабі підтвердили, що у результаті ударів ЗСУ 4 грудня у Запорізькій області було знищено до 20 одиниць військової техніки противника різного типу. Крім того, близько 70 окупантів отримали поранення.
Окупанти продовжують зазнавати втрат як у живій силі, так і в техніці.
Спроби наступу та обстріли
Російські війська зосередили сили на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На інших напрямках ворог намагається утримати тимчасово захоплені території.
Ворог не припиняє завдавати удари, а також здійснювати обстріли населених пунктів і позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. За добу росіяни завдали 4 ракетних удари, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Від ракетних ударів противника постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту Степне Запорізької області.
Ситуація на усіх напрямках фронту
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника у ЗСУ не виявили. Водночас відзначили, що ворог продовжує підготовку на полігонах Білорусі.
- На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Запсілля та Миропілля Сумської області.
- На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка Харківської області.
- На Куп'янському напрямку противник веде оборонні дії на захоплених рубежах. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області; а також Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.
- На Лиманському напрямку росіяни обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населені пункти Макіївка, Площанка та Невське Луганської області; Терни та Лиман Донецької області.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосередив зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків та артилерії різних типів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Верхньокам'янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне, Авдіївка.
- На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.
- На Запорізькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії районів понад 10 населених пунктів.
- На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, проводить посилення угруповання військ. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Білогрудове Херсонської області та міста Херсон.