Россияне только имитируют работу над гумкоридорами

В оперативном командовании "Юг" действия кафиров называют имитацией бурной деятельности. Ведь россияне не довели до конца даже контртеррористическую операцию, которую сами объявили в украинском территориальном море в начале марта. Следовательно, вопрос минирования моря остается открытым.

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Украинские военные подозревают, что кафиры хотят "сыграть на гуманности", чтобы приблизиться к украинским берегам под прикрытием тех же гражданских судов. После чего они могут построить из них "щит" от украинских средств поражения для собственных военных кораблей.

Вероятность ракетных ударов остается

Также в ОК "Юг" отметили, что вероятность ракетных ударов с акватории Черного моря остается высокой. Об этом говорит пребывание в море ракетных кораблей, готовность стратегической авиации и применение береговых ракетных комплексов из Крыма.

Доверия стране и армии, где не соблюдают законы и правила войны, не дружат со здравым смыслом, нет,

– подытожили украинские защитники.

Они призывали не пренебрегать правилами безопасности, доверять проверенным источникам информации и не сомневаться в нашей Победе.

Оперативный свод от ОК "Юг": смотрите видео



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