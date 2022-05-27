Росіяни лише імітують роботу над гумкоридорами

В оперативному командуванні "Південь" дії окупантів називають імітацією бурхливої діяльності. Адже росіяни не довели до кінця навіть контртерористичну операцію, яку самі ж оголосили в українському територіальному морі на початку березня. Відтак питання мінування моря залишається відкритим.

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Українські військові підозрюють, що окупанти хочуть "зіграти на гуманності", щоб наблизитися до українських берегів під прикриттям тих самих цивільних суден. Після чого вони можуть вибудувати з них "щит" від українських засобів ураження для власних військових кораблів.

Ймовірність ракетних ударів залишається

Також в ОК "Південь" зауважили, що ймовірність ракетних ударів з акваторії Чорного моря залишається високою. Про це говорить перебування у морі ракетних кораблів, готовність стратегічної авіації та застосування берегових ракетних комплексів з Криму.

Довіри країні й армії, де не дотримуються законів і правил війни, не товаришують зі здоровим глуздом, немає,

– підсумували українські захисники.

Вони закликали не нехтувати правилами безпеки, довіряти перевіреним джерелам інформації та не сумніватися у нашій Перемозі.

Оперативне зведення від ОК "Південь": дивіться відео

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Ситуація на Південному напрямку фронту залишається напруженою. Окупанти зазнали невдач на Херсонщині та Миколаївщині, після чого почали підтягувати резерви з Криму.

У Миколаївській області 26 травня обстрілювали Куцурубську та Широківську громади, а над акваторією Очакова працювала ППО. Інформації про постраждалих немає.

На Херсонщині росіяни обстрілюють тимчасово окуповані населені пункти, а місцевим кажуть, що це роблять ЗСУ. Жителів, які хочуть евакуюватися, не випускають.

На Каховській ГЕС є передумови для затоплення кількох населених пунктів. Російські загарбники не підтримують її споруди у належному стані, що може загрожувати екологічною катастрофою.

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