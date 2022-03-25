Оккупанты лупили по Луганщине всю ночь: есть погибшие

Российские наемники продолжают обстреливать Луганщину. В результате атак этой ночью в области погибли несколько человек.

Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, оккупанты буквально всю ночь обстреливали область. В том числе и город Рубежное, где этой ночью погибли два человека.

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Спасатели не могут вовремя выезжать на места из-за обстрелов

Сергей Гайдай добавил, что постоянные обстрелы делают невозможной работу спасательных служб. Они просто не могут выезжать на места пожаров, которые вспыхивают из-за тех же вражеских атак.

Что касается ситуации на линии фронта, то здесь без изменений. Наиболее активно российские наемники атаковали Кременную, Новодружеск, Лисичанск, Попасную, Северодонецк, а также Рубежное. В частности, в Рубежном на улице обнаружили тела двоих погибших.

Отдельно Сергей Гайдай отметил, что Попасная и Рубежное, куда частично вошли враги, остаются под украинским флагом. В то же время обстрелы оккупантов продолжают уничтожать жилые дома мирного населения. Также возникают пожары в результате атак.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что за минувшие сутки в Северодонецке и Рубежном от российских наемников погибли пять человек.

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