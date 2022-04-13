Оккупанты в Мариуполе хотят показать картинку мирной жизни: якобы запускают обучение в школах

Несмотря на отсутствие контроля в Мариуполе, российские оккупанты пытаются создать картинку восстановления мирной жизни.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ранее россияне назначили в Мариуполе своего "мэра" – Константина Иващенко. Теперь начались назначения на другие должности.

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Обучение планируют запустить с 1 мая

Иващенко назначил руководителя образования. По предварительной информации – некоего господина Мирошниченко, который уже заявил к подготовке запуска процесса обучения для 4, 9 и 11 (12-х) классов. Местом для "возобновления обучения" выбрана единственная неповрежденная школа №53,

– сообщил Андрющенко.

По его словам, около 40 человек уже несколько дней подряд за деньги приводят школу в порядок. Обучение планируют запустить с первого мая.

Иващенко получил приказ провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада на 9 мая. Судя по всему, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" на 9 мая в случае успеха "специальной операции", – добавил советник мэра.

В то же время Андрющенко добавил, что ни техники, ни людей для воплощения всех планов и проведения таких мероприятий в городе нет, поэтому вполне вероятно, что из-за провала планов и приказа оккупанты лишатся Иващенко.

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