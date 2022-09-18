Россияне направили более 60 снарядов на Никопольский район: есть погибшие и раненые

Российские военные массово обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате террористических действий со стороны россиян есть погибшие и пострадавшие.

О последствиях обстрелов Никопольского района рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По предварительным данным, в результате обстрела погибли двое мужчин.

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В результате обстрела погибли два человека

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что еще двое мужчин и женщина ранены после обстрела со стороны оккупантов.

Таковы неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района,

– констатировал Валентин Резниченко.

Он сообщил, что оккупанты открыли огонь после обеда, четыре раза ударив по трем общинам Никопольского района:

Покровской;

Красногригоревской;

Никопольской.



Последствия обстрела Никопольского района / Фото Днепропетровска ОВА

Сообщается, что оккупанты стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Валентин Резниченко отметил, что захватчики направили на мирных людей более 60 снарядов.



Враг обстрелял Никопольский район / Фото Днепропетровска ОВА

В результате очередного теракта со стороны россиян в общинах есть разрушения, их масштабы уточняются. Резниченко добавил, что на месте работают спасатели и полиция.



Последствия удара по Никопольскому району / Фото Днепропетровска ОВА

Оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь

В ночь на 18 сентября враг обстрелял несколько общин Днепропетровской области. От действий врага пострадали Никопольская и Марганецкая общины.

Россияне трижды ударили по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой ствольной артиллерии. Сам Никополь российские террористы накрывали огнем дважды. Около полуночи туда прилетели около 30 российских снарядов.

По Марганецкой общине оккупанты били ночью из ствольной артиллерии.

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