В Мелитополе заметили КамАЗы с труппами оккупантов, - СМИ
Похоже, некоторые российские мобилизованные уже возвращаются домой. В Мелитополе сообщают, что не раз видели, как по городу передвигается техника с трупами российской армии.
Местные СМИ сообщают, что около месяца назад в Мелитополь начали массово завозить российских мобилизованных.
Какой участок фронта самый важный для россиян: Рассвет предположил, как будут развиваться боевые действия
Успешная демилитаризация для нескольких десятков россиян
Захватчики даже обустроили место для учений. Затем этих солдат, прошедших минимальную подготовку, отправляют в зону боевых действий.
Они также массово уезжают из Мелитополя, но уже в другом виде. Очевидцы информируют, что с утра 18 ноября в городе заметили КамАЗы. Они утверждают, что грузовики были забиты трупами российских солдат.
Местные сообщают, что демилитаризованных оккупантов везут в временно оккупированный Крым.
Какая ситуация в Мелитополе
- Силы обороны продолжают наносить врагу вред на временно оккупированных территориях. 16 ноября наши защитники повредили стратегически важный для врага городов в Запорожской области. Поэтому в Мелитополе исчезла трансляция российских телеканалов.
- Утром, 15 ноября, около 9 утра в Мелитополе слышно был взрыв возле дома, где, по предварительной информации, проживает местный коллаборант. Это один из депутатов Мелитопольского городского совета, сотрудничавший с оккупационными властями.
- Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как ВСУ могут освободить Мелитополь. По его словам, если украинская сторона перережет транспортную артерию, обеспечивающую южную группировку России, то сможет держать под огневым контролем территорию до 70 километров от реки Днепр. В эту зону входит и Мелитополь. Кроме того, огневыми средствами можно будет контролировать и перешеек в Крыму.
- Следовательно, вполне возможно повторить Херсонский сценарий, сначала истощив российскую группировку, а затем проведя там контрнаступательную операцию.
- Напомним, что американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что украинские военные могут деоккупировать Мелитополь и Мариуполь уже в январе 2023 года.