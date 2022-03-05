Оккупанты могут использовать режим тишины, – Верещук обратилась к российским властям

Из Мариуполя и Волновахи откроют гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей. Однако российские оккупанты могут использовать режим тишины для продвижения вперед.

Поэтому министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к российским властям.

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"Я хочу обратиться к российским властям и сказать следующее – мы договорились через посредство Красного Креста, используя международные конвенции, что будет соблюден режим тишины. Там не должно быть никаких продвижений российских войск", – сказала министр.

Она подчеркнула, что они используют этот канал, чтобы эвакуировать гражданских женщин и детей, а также довести гуманитарные грузы до оставшихся.

Прошу прекратить продвижение своих войск, если это происходит, сейчас мы проверяем эту информацию, и дать возможность спокойно провести эвакуацию людей. За этим наблюдает весь мир,

– заявила Верещук.

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