Оккупанты могут использовать режим тишины, – Верещук обратилась к российским властям
Из Мариуполя и Волновахи откроют гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей. Однако российские оккупанты могут использовать режим тишины для продвижения вперед.
Поэтому министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к российским властям.
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"Я хочу обратиться к российским властям и сказать следующее – мы договорились через посредство Красного Креста, используя международные конвенции, что будет соблюден режим тишины. Там не должно быть никаких продвижений российских войск", – сказала министр.
Она подчеркнула, что они используют этот канал, чтобы эвакуировать гражданских женщин и детей, а также довести гуманитарные грузы до оставшихся.
Прошу прекратить продвижение своих войск, если это происходит, сейчас мы проверяем эту информацию, и дать возможность спокойно провести эвакуацию людей. За этим наблюдает весь мир,
– заявила Верещук.
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