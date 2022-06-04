Оккупанты могут установить контроль над Луганщиной в течение двух недель, – разведка

Россия бросила все силы на захват Донбасса. Там у нее есть определенные успехи, которые ей даются значительными потерями.

Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном отчете по оборонной разведке от 3 июня отметило, что Россия контролирует более 90% Луганской области. Единственные места, пока не оказавшиеся под российской оккупацией – Северодонецк и Лисичанск, а также трасса Лисичанск – Бахмут. При этом бои за Северодонецк продолжаются уже на улицах города.

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Там уже отмечают, что кафиры могут захватить всю Луганскую область вскоре. Все это может произойти в течение двух недель.

"Россия контролирует более 90% Луганской области и, скорее всего, завершит контроль в течение следующих двух недель. Россия достигла этих последних тактических успехов при значительных затратах ресурсов, а также в результате сосредоточения силы и огня на одной части общей кампании", – говорится в отчете британских разведчиков.

Продолжение следует сложнее

Определенные успехи в оккупации Луганской области не удивляют аналитиков. Министерство обороны Великобритании также отметило, что российские силы по всем другим направлениям перешли к оборонным операциям, чтобы сосредоточить все имеющиеся силы в Северодонецке.

А вот дальше продвижения россиян они подвергают сомнению. А ведь российской армии потребуется значительное пополнение как живой силы, так и техники для наступления. А их она не сможет быстро сгенерировать. Поэтому дальнейшее наступление за пределами Луганской области кажется довольно сомнительным.

Хотя перед российской армией и стоит задача захватить всю Луганскую и Донецкую области. При этом до 1 июня они должны были захватить Луганскую область, а до 1 июля – Донецкую область. С первым заданием они уже не справились, хотя и бросили на его исполнение почти все силы. Для этого им нужно было захватить Северодонецк и после этого сразу и Лисичанск. Эти два города создают агломерацию и являются последними крупными населенными пунктами в Луганской области. После этого им открылся бы выход на трассу Лисичанск – Бахмут для дальнейшего наступления в Донецкой области.

По состоянию на 4 июня в Северодонецке идут уличные бои. Российские захватчики значительно превосходят украинских защитников в численности. Поэтому после тяжелых боев, украинцы отступают на предварительно подготовленные защитные позиции, нанося врагу немалые потери.

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