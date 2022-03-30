"Оккупанты могут захватить только камни": защитники показали, как горит техника врага

Украинские защитники продолжают успешно обезвреживать вражескую технику. Вооруженные Силы показали, как она пылает.

Каждый день российских захватчиков на украинской земле становится меньше. Аналогичная ситуация с техникой оккупантов.

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Украинские защитники показали, как горит техника врага

В Генштабе ВСУ обнародовали очередное фото с обезвреженной техникой россиян. На снимке она ярко пылает.

Российские оккупанты могут захватить только камни – но не Мариуполь,

– подписали фото в ВСУ.



Украинцы сожгли технику врага / Фото Генштаба ВСУ

Потери врага за время полномасштабной войны

По состоянию на утро 30 марта украинские воины ликвидировали по меньшей мере 17 300 оккупантов.

Кроме того, у россиян стало значительно меньше техники, ВСУ уже обезвредили: 305 артиллерийских систем, 96 РСЗО, 54 ПВО, 131 самолет, 131 вертолет, 81 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 184 единицы автомобильной техники, 7 кораблей, 21 единицу специальной техники, 4 пусковых установки ОТРК/ТРК.

Обратите внимание – Потери врага на 30 марта: смотрите видео