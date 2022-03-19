Оккупанты мощно обстреляли Донетчину: десятки погибших и раненых, среди них – дети

В Луганской области на протяжении суток российские солдаты обстреляли восемь населенных пунктов.

По данным Нацполиции, в результате обстрелов повреждено по меньшей мере 37 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Внимание Оккупанты проводят перегруппировку, чтобы не допустить прорыва ВСУ в сторону Мариуполя

От ударов российских войск погибли десятки человек. Точное количество погибших и раненых гражданских жителей уточняют. Впрочем, известно, что среди пострадавших есть дети.

Под обстрелами оказались: Мариуполь, Авдеевка, Краматорск, Покровск, Новоселидовка, Верхнеторецкое, Крымка, Степное.

К слову, для жителей Луганской области 19 марта согласовали "зеленый коридор". В населенные пункты попытаются доставить еду и вывезти людей.

Эвакуация из Мариуполя на фоне разрушенного города и под обстрелами – смотрите видео