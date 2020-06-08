Оккупанты мощно обстреляли украинские позиции на Донбассе: много раненых
В течение суток 7 июня пророссийские боевики на Донбассе 8 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно били оккупанты из запрещенного "Минском" оружия. На это украинские воины были вынуждены ответить огнем. Таким образом они заставили врага прекратить атаки.
Информацию о ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 обнародовал пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.
Обратите внимание Россия отправила колонну военных автомобилей в оккупированный Луганск, – ОБСЕ
Где оккупанты обстреливали украинские позиции
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
- В районе Луганского – боевики дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Хутора Свободный – боевики применили аналогичное вооружение.
- Вблизи Крымского – оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
- Неподалеку Павлополя – боевики дважды задействовали минометы калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, также применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
- На окраинах Широкино – оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра.
В результате боевых действий два воина Объединенных сил получили ранения. Относительно оккупантов, по данным разведки, ранен один.
Что происходило в текущие сутки
От начала 8 июня боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
- Неподалеку Новолуганского – оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Возле Орехово произошла вражеская провокация из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
- На подступах к Богдановке – пророссийские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов один украинский воин получил ранение. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.
В Штабе отмечают, что ситуацию в районе проведения операции надежно контролируют Объединенные силы.
Интересно Украинские защитники ликвидировали вражеский миномет: мощное видео
Какой была ситуация на Донбассе в предыдущие сутки
- За сутки 6 июня боевики обстреляли украинские позиции 13 раз:
– 7 из них – на Донецком направлении;
– 6 из них – на Луганском направлении.
- В трех случаях враг использовал запрещенные минометы калибра 120 миллиметров.
- Противник выпустил по позициям ООС 37 мин.
- В результате действий врага 4 военных Украины получили ранения, еще один – боевую травму.
- Зато уничтожен один пророссийский оккупант.
Карта оккупированных на Донбассе территорий / Инфографика 24 канала