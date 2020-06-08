Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

В течение суток 7 июня пророссийские боевики на Донбассе 8 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно били оккупанты из запрещенного "Минском" оружия. На это украинские воины были вынуждены ответить огнем. Таким образом они заставили врага прекратить атаки.