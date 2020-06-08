Упродовж доби 7 червня проросійські бойовики на Донбасі 8 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно били окупанти з забороненої "Мінськом" зброї. На це українські воїни змушеними були відповісти вогнем. Таким чином вони змусили ворога припинити атаки.

Інформацію про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 8 червня оприлюднив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці Штабу.

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Де окупанти обстрілювали українські позиції

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

В районі Луганського – бойовики двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Хутора Вільний – бойовики застосували аналогічне озброєння.

Поблизу Кримського – окупанти двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Неподалік Павлополя – бойовики двічі задіяли міномети калібру 120 міліметрів і 82 міліметри, також застосували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

На околицях Широкиного – окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри.

Внаслідок бойових дій два воїни Об'єднаних сил зазнали поранення. Щодо окупантів, за даними розвідки, поранено одного.

Що відбувалося поточної доби

Від початку 8 червня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Неподалік Новолуганського – окупанти двічі обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Оріхового відбулася ворожа провокацію зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

На підступах до Богданівки – проросійські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один український воїн зазнав поранення. Його оперативно було доправлено до військово-медичного закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний.

У Штабі наголошують, що ситуацію в районі проведення операції надійно контролюють Об’єднані сили.

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Якою була ситуація на Донбасі попередньої доби

За добу 6 червня бойовики обстріляли українські позиції 13 разів:

– 7 з них – на Донецькому напрямку;

– 6 з них – на Луганському напрямку.

У трьох випадках ворог використовував заборонені міномети калібру 120 міліметрів.

Противник випустив по позиціях ООС 37 мін.

У результаті дій ворога 4 військових України отримали поранення, ще один – бойову травму.

Натомість знищено одного проросійського окупанта.



Карта окупованих на Донбасі територій / Інфографіка 24 каналу