Окупанти потужно обстріляли українські позиції на Донбасі: багато поранених
Упродовж доби 7 червня проросійські бойовики на Донбасі 8 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно били окупанти з забороненої "Мінськом" зброї. На це українські воїни змушеними були відповісти вогнем. Таким чином вони змусили ворога припинити атаки.
Інформацію про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 8 червня оприлюднив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці Штабу.
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Де окупанти обстрілювали українські позиції
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"
- В районі Луганського – бойовики двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Біля Хутора Вільний – бойовики застосували аналогічне озброєння.
- Поблизу Кримського – окупанти двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
- Неподалік Павлополя – бойовики двічі задіяли міномети калібру 120 міліметрів і 82 міліметри, також застосували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
- На околицях Широкиного – окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри.
Внаслідок бойових дій два воїни Об'єднаних сил зазнали поранення. Щодо окупантів, за даними розвідки, поранено одного.
Що відбувалося поточної доби
Від початку 8 червня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"
- Неподалік Новолуганського – окупанти двічі обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Біля Оріхового відбулася ворожа провокацію зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
- На підступах до Богданівки – проросійські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілів один український воїн зазнав поранення. Його оперативно було доправлено до військово-медичного закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний.
У Штабі наголошують, що ситуацію в районі проведення операції надійно контролюють Об’єднані сили.
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Якою була ситуація на Донбасі попередньої доби
- За добу 6 червня бойовики обстріляли українські позиції 13 разів:
– 7 з них – на Донецькому напрямку;
– 6 з них – на Луганському напрямку.
- У трьох випадках ворог використовував заборонені міномети калібру 120 міліметрів.
- Противник випустив по позиціях ООС 37 мін.
- У результаті дій ворога 4 військових України отримали поранення, ще один – бойову травму.
- Натомість знищено одного проросійського окупанта.
Карта окупованих на Донбасі територій / Інфографіка 24 каналу