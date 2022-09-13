Российские войска в Херсонской области отходят к Днепру: ситуация на Юге с точки зрения ISW

Российские военные отошли от своих позиций в Киселевке около Херсона в сторону реки Днепр. Этот населенный пункт является стратегически важным, ведь именно из него враг не давал бы ВСУ зайти в областной центр с северо-запада.

Такие данные специалисты американского Института изучения войны установили с помощью спутниковых снимков. Добавим, что Киселевка расположена в 15 километрах от Херсона.

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ВСУ продвигаются быстрыми темпами на Юге Украины

Киселевка – последний крупный населенный пункт вдоль трассы E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой. Отвод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность врага сдерживать северо-западные окраины Херсона. Это свидетельствует о том, что оккупанты ощущают угрозу в этом районе.

В ISW упомянули и данные ОК "Юг" о том, что россияне пытаются договориться с Вооруженными Силами Украины о капитуляции. Эти факторы означают, что украинское контрнаступление на Юге продвигается в быстром темпе.

Низкий моральный дух оккупантов может оказаться разрушительным для них.

Успех последних украинских контрнаступательных операций может повлиять на желание или способность российского военного командования своевременно использовать вновь сформированные добровольческие подразделения в Украине,

– сообщили исследователи ISW.

Ссылаясь на Генштаб Украины, они отметили, что российское военное командование прекратило отправлять новые и сложившиеся подразделения. Все из-за мощных потерь, которые вражеская армия терпит от ВСУ. Низкий моральный дух захватчиков может оказаться разрушительным для и без того слабой способности кремля создавать существенные боевые возможности.

Развертывание новых подразделений было бы обоснованным решением захватчиков, а вот отказ от этого поможет ВСУ быстрее осуществить контрнаступление.

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